Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Прем'єр Нідерландів може отримати загальну підтримку на пост генсека НАТО, — Politico arrow

Прем'єр Нідерландів може отримати загальну підтримку на пост генсека НАТО, — Politico

1 листопада 2023 15:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прем'єр Нідерландів може отримати загальну підтримку на пост генсека НАТО, — Politico
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: picture-alliance/dpa
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте , який висловив своє бажання очолити НАТО, зіткнувся з різноманітними відгуками від західних представників. Декілька ключових європейських діячів, які бажають зберегти свою анонімність, вважають, що Рютте може розраховувати на широку підтримку. 

Про це пише Politico.

Читайте також:

Що вважає суспільство про призначення Марка Рютте на посаду генсека НАТО

Повідомляється, що одне із джерел припускає, що він приверне країни східного краю НАТО, які наголошують на відносинах з Росією та Україною.

Бен Шрейєр, керівник берлінського відділення Міжнародного інституту стратегічних досліджень, зазначає, що досвід Рютте та його роль між англомовною та континентальною Європою роблять його привабливим кандидатом для великих країн-членів НАТО.

Однак, отримання цієї ключової посади в НАТО потребує глибоких дипломатичних зусиль і схвалення від усіх учасників, особливо від США. На цей час не всі американські політики знайомі з Рютте. Його довгий досвід роботи з Дональдом Трампом також може бути важливим, якщо останній вирішить повернутись до президентської посади в США.

У чому можуть звинуватити Марка Рютте

Проте, Рютте можуть звинуватити в недостатніх військових витратах Нідерландів. Він брав участь у саміті НАТО у 2014 році, але, бувши прем'єр-міністром, не виконав військових зобов'язань.

Крім того, деякі члени НАТО хотіли б, щоб їхню організацію вперше очолила жінка. Попри це, всі потенційні жіночі кандидати стикаються з проблемами при спробі отримати цю посаду.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте заявив, що Нідерланди передадуть Україні патрульні кораблі, які працюватимуть у гуманітарних коридорах. Таким чином країна зможе створити безпечний простір для експорту зерна.

Додамо, що влітку Марка Рютте жорстко розкритикували у Нідерландах за передачу F-16 Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі