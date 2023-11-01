Прем'єр Нідерландів може отримати загальну підтримку на пост генсека НАТО, — Politico

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: picture-alliance/dpa

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте , який висловив своє бажання очолити НАТО, зіткнувся з різноманітними відгуками від західних представників. Декілька ключових європейських діячів, які бажають зберегти свою анонімність, вважають, що Рютте може розраховувати на широку підтримку.

Про це пише Politico.

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Повідомляється, що одне із джерел припускає, що він приверне країни східного краю НАТО, які наголошують на відносинах з Росією та Україною.

Бен Шрейєр, керівник берлінського відділення Міжнародного інституту стратегічних досліджень, зазначає, що досвід Рютте та його роль між англомовною та континентальною Європою роблять його привабливим кандидатом для великих країн-членів НАТО.

Однак, отримання цієї ключової посади в НАТО потребує глибоких дипломатичних зусиль і схвалення від усіх учасників, особливо від США. На цей час не всі американські політики знайомі з Рютте. Його довгий досвід роботи з Дональдом Трампом також може бути важливим, якщо останній вирішить повернутись до президентської посади в США.

У чому можуть звинуватити Марка Рютте

Проте, Рютте можуть звинуватити в недостатніх військових витратах Нідерландів. Він брав участь у саміті НАТО у 2014 році, але, бувши прем'єр-міністром, не виконав військових зобов'язань.

Крім того, деякі члени НАТО хотіли б, щоб їхню організацію вперше очолила жінка. Попри це, всі потенційні жіночі кандидати стикаються з проблемами при спробі отримати цю посаду.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте заявив, що Нідерланди передадуть Україні патрульні кораблі, які працюватимуть у гуманітарних коридорах. Таким чином країна зможе створити безпечний простір для експорту зерна.

Додамо, що влітку Марка Рютте жорстко розкритикували у Нідерландах за передачу F-16 Україні.