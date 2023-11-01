Премьер Нидерландов может получить всеобщую поддержку на пост генсека НАТО, — Politico
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте, выразивший свое желание возглавить НАТО, столкнулся с разнообразными отзывами от западных представителей. Несколько ключевых европейских деятелей, желающих сохранить свою анонимность, полагают, что Рютте может рассчитывать на широкую поддержку.
Об этом пишет Politico.
Что думает общество про назначение Марка Рютте на должность генсека НАТО
Сообщается, что один из источников предполагает, что он привлечет страны восточного края НАТО, которые акцентируют внимание на отношениях с Россией и Украиной.
Бен Шрейер, руководитель берлинского отделения Международного института стратегических исследований, отмечает, что опыт Рютте и его роль между англоязычной и континентальной Европой делают его привлекательным кандидатом для крупных стран-членов НАТО.
Однако получение этого ключевого поста в НАТО требует глубоких дипломатических усилий и одобрения от всех участников, особенно от США. На данный момент не все американские политики знакомы с Рютте. Его долгий опыт работы с Дональдом Трампом также может быть важным, если последний решит вернуться к президентскому посту в США.
В чем могут обвинить Марка Рютте
Тем не менее Рютте могут обвинить в недостаточных военных расходах Нидерландов. Он участвовал в саммите НАТО в 2014 году, но, будучи премьер-министром, не выполнил военных обязательств.
Кроме того, некоторые члены НАТО хотели бы, чтобы их организацию впервые возглавила женщина. Несмотря на это, все потенциальные женские кандидаты сталкиваются с проблемами при попытке получить этот пост.
Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что Нидерланды передадут Украине патрульные корабли, которые будут работать в гуманитарных коридорах. Таким образом, страна сможет создать безопасное пространство для экспорта зерна.
Добавим, что летом Марка Рютте жестко раскритиковали в Нидерландах за передачу Украине F-16.
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