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Премьер Нидерландов может получить всеобщую поддержку на пост генсека НАТО, — Politico

1 ноября 2023 15:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Премьер Нидерландов может получить всеобщую поддержку на пост генсека НАТО, — Politico
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: picture-alliance/dpa
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте, выразивший свое желание возглавить НАТО, столкнулся с разнообразными отзывами от западных представителей. Несколько ключевых европейских деятелей, желающих сохранить свою анонимность, полагают, что Рютте может рассчитывать на широкую поддержку.

Об этом пишет Politico.

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Сообщается, что один из источников предполагает, что он привлечет страны восточного края НАТО, которые акцентируют внимание на отношениях с Россией и Украиной.

Бен Шрейер, руководитель берлинского отделения Международного института стратегических исследований, отмечает, что опыт Рютте и его роль между англоязычной и континентальной Европой делают его привлекательным кандидатом для крупных стран-членов НАТО.

Однако получение этого ключевого поста в НАТО требует глубоких дипломатических усилий и одобрения от всех участников, особенно от США. На данный момент не все американские политики знакомы с Рютте. Его долгий опыт работы с Дональдом Трампом также может быть важным, если последний решит вернуться к президентскому посту в США.

В чем могут обвинить Марка Рютте

Тем не менее Рютте могут обвинить в недостаточных военных расходах Нидерландов. Он участвовал в саммите НАТО в 2014 году, но, будучи премьер-министром, не выполнил военных обязательств.

Кроме того, некоторые члены НАТО хотели бы, чтобы их организацию впервые возглавила женщина. Несмотря на это, все потенциальные женские кандидаты сталкиваются с проблемами при попытке получить этот пост.

Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что Нидерланды передадут Украине патрульные корабли, которые будут работать в гуманитарных коридорах. Таким образом, страна сможет создать безопасное пространство для экспорта зерна.

Добавим, что летом Марка Рютте жестко раскритиковали в Нидерландах за передачу Украине F-16.

 

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