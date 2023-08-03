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Прем'єр Польщі терміново зустрівся з президентом Литви

3 серпня 2023 14:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Прем'єр Польщі терміново зустрівся з президентом Литви
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президент Литви Гітанас Науседа. Фото: Гітанас Науседа/Twitter
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. Мета зустрічі — зростаюча небезпека нападу з боку "вагнерівців" на Сувальський коридор.

Про це повідомляє видання RMF 24

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Про що говорили лідери

Відомо, що зустріч відбулася у Сувалках, що на Сувальському перешийку. Зокрема, лідери обговорили безпеку кордонів обох країн та провокації з боку Білорусі. 

За словами польського прем'єра, "вагнерівців" перекинули на Сувальський коридор для того, щоб дестабілізувати НАТО. Окрім цього, бойовики можуть потрапити до Польщі або Литви під виглядом біженців-нелегалів та провести там диверсії.

Своєю чергою Науседа наголосив, що присутність "вагнерівців" у Білорусі — "додатковий фактор ризику" для безпекової ситуації Литви, Польщі та союзників НАТО.

"Ми залишаємося пильними та готовими до будь-якого можливого сценарію", — написав Науседа. 

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Повідомлення Науседи. Фото: скриншот

Що відомо про Сувальський коридор

Сувальський коридор — це територія між Польщею та Литвою, довжина якої 100 км. Вона відділяє Білорусь від російської Калінінградської області.

Відомо, що це єдиний сухопутний зв’язок між країнами Балтії та рештою членами НАТО.

Нагадаємо, 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.

Додамо, у мережі виклали фото, на якому зображений боєць ПВК "Вагнера" на кордоні з Польщею. Справжність фото не підтверджена.

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