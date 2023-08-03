Прем'єр Польщі терміново зустрівся з президентом Литви
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. Мета зустрічі — зростаюча небезпека нападу з боку "вагнерівців" на Сувальський коридор.
Про це повідомляє видання RMF 24.
Про що говорили лідери
Відомо, що зустріч відбулася у Сувалках, що на Сувальському перешийку. Зокрема, лідери обговорили безпеку кордонів обох країн та провокації з боку Білорусі.
За словами польського прем'єра, "вагнерівців" перекинули на Сувальський коридор для того, щоб дестабілізувати НАТО. Окрім цього, бойовики можуть потрапити до Польщі або Литви під виглядом біженців-нелегалів та провести там диверсії.
Своєю чергою Науседа наголосив, що присутність "вагнерівців" у Білорусі — "додатковий фактор ризику" для безпекової ситуації Литви, Польщі та союзників НАТО.
"Ми залишаємося пильними та готовими до будь-якого можливого сценарію", — написав Науседа.
Що відомо про Сувальський коридор
Сувальський коридор — це територія між Польщею та Литвою, довжина якої 100 км. Вона відділяє Білорусь від російської Калінінградської області.
Відомо, що це єдиний сухопутний зв’язок між країнами Балтії та рештою членами НАТО.
Нагадаємо, 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.
Додамо, у мережі виклали фото, на якому зображений боєць ПВК "Вагнера" на кордоні з Польщею. Справжність фото не підтверджена.