Премьер Польши срочно встретился с президентом Литвы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Цель встречи — растущая опасность нападения со стороны "вагнеровцев" на Сувальский коридор.
Об этом сообщает издание RMF 24.
О чем говорили лидеры
Известно, что встреча состоялась в Сувалках, что на Сувальском перешейке. В частности, лидеры обсудили безопасность границ обеих стран и провокации со стороны Белоруссии.
По словам польского премьера, "вагнеровцев" перебросили на Сувальский коридор для того, чтобы дестабилизировать НАТО. Кроме того, боевики могут попасть в Польшу или Литву под видом беженцев-нелегалов и провести там диверсии.
В свою очередь Науседа отметил, что присутствие "вагнеровцев" в Беларуси — "дополнительный фактор риска" для безопасности Литвы, Польши и союзников НАТО.
"Мы остаемся бдительны и готовы к любому возможному сценарию", — написал Науседа.
Что известно о Сувальском коридоре
Сувальский коридор — это территория между Польшей и Литвой, протяженность которой 100 км. Она отделяет Беларусь от русской Калининградской области.
Известно, что это единственная сухопутная связь между странами Балтии и остальными членами НАТО.
Напомним, 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве было приказано увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.
Добавим, что в сети выложили фото, на котором изображен боец ЧВК "Вагнера" на границе с Польшей. Подлинность фото не подтверждена.