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Премьер Польши срочно встретился с президентом Литвы

3 августа 2023 14:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Премьер Польши срочно встретился с президентом Литвы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: Гитанас Науседа/Twitter
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Цель встречи — растущая опасность нападения со стороны "вагнеровцев" на Сувальский коридор.

Об этом сообщает издание RMF 24.

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О чем говорили лидеры

Известно, что встреча состоялась в Сувалках, что на Сувальском перешейке. В частности, лидеры обсудили безопасность границ обеих стран и провокации со стороны Белоруссии.

По словам польского премьера, "вагнеровцев" перебросили на Сувальский коридор для того, чтобы дестабилизировать НАТО. Кроме того, боевики могут попасть в Польшу или Литву под видом беженцев-нелегалов и провести там диверсии.

В свою очередь Науседа отметил, что присутствие "вагнеровцев" в Беларуси — "дополнительный фактор риска" для безопасности Литвы, Польши и союзников НАТО.

"Мы остаемся бдительны и готовы к любому возможному сценарию", — написал Науседа.

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Сообщение Науседы. Фото: скриншот

Что известно о Сувальском коридоре

Сувальский коридор — это территория между Польшей и Литвой, протяженность которой 100 км. Она отделяет Беларусь от русской Калининградской области.

Известно, что это единственная сухопутная связь между странами Балтии и остальными членами НАТО.

Напомним, 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве было приказано увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.

Добавим, что в сети выложили фото, на котором изображен боец ЧВК "Вагнера" на границе с Польшей. Подлинность фото не подтверждена.

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