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Прем'єр Великої Британії невдало пожартував про трансгендерів і потрапив у скандал

19 червня 2023 18:45
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Лариса Голуб
Редактор
Прем'єр Великої Британії невдало пожартував про трансгендерів і потрапив у скандал
Очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак невдало висловився щодо людей, які змінюють або прагнуть змінити параметри своєї статі чи гендеру.

В інтернеті з’явилося відео, як прем'єр глузує з трансгендерів. Це сталося під час спілкування з депутатами парламенту від торі.

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Повідомляється, що відео датоване 5 червня 2023 року. На ньому обличчя Сунака не видно, тільки ноги.

Британські ЗМІ стверджують, що на відео таки британський прем'єр Сунак. На відео він жартує про "жінок з пенісами", а також висміює лідера Ліберально-демократичної партії Еда Дейві за підтримку трансгендерів.

Нагадаємо, очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак, перебуваючи в США, поспілкувався із лідерами обох партій в Конгресі. За словами Сунака, Україна має тверду підтримку обох головних американських партій.

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