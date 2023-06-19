Прем'єр Великої Британії невдало пожартував про трансгендерів і потрапив у скандал

Очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак. Фото: REUTERS

Очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак невдало висловився щодо людей, які змінюють або прагнуть змінити параметри своєї статі чи гендеру.

В інтернеті з’явилося відео, як прем'єр глузує з трансгендерів. Це сталося під час спілкування з депутатами парламенту від торі.

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Повідомляється, що відео датоване 5 червня 2023 року. На ньому обличчя Сунака не видно, тільки ноги.

Британські ЗМІ стверджують, що на відео таки британський прем'єр Сунак. На відео він жартує про "жінок з пенісами", а також висміює лідера Ліберально-демократичної партії Еда Дейві за підтримку трансгендерів.

Нагадаємо, очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак, перебуваючи в США, поспілкувався із лідерами обох партій в Конгресі. За словами Сунака, Україна має тверду підтримку обох головних американських партій.