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Премьер Великобритании неудачно пошутил о трансгендерах и попал в скандал

19 июня 2023 18:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Премьер Великобритании неудачно пошутил о трансгендерах и попал в скандал
Глава правительства Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Глава правительства Великобритании Риши Сунак неудачно высказался в отношении людей, которые изменяют или стремятся изменить параметры своего пола или гендера.

В интернете появилось видео, как премьер смеется над трансгендерами. Это произошло во время общения с депутатами парламента от тори.

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Сообщается, что видео датировано 5 июня 2023 года. На нем лица Сунака не видно, только ноги.

Британские СМИ утверждают, что на видео таки британский премьер Сунак. На видео он шутит о "женщинах с пенисами", а также высмеивает лидера Либерально-демократической партии Эда Дэйви за поддержку трансгендеров.

Напомним, глава правительства Великобритании Риши Сунак, находясь в США, пообщался с лидерами обеих партий в Конгрессе. По словам Сунака, у Украины есть твердая поддержка обеих главных американских партий.

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