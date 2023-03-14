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Прем'єр Вірменії пояснив заборону на в'їзд пропагандистці симоньян: та відповіла істерикою

14 березня 2023 23:50
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
маргарита симоньян
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у вівторок підтвердив заборону на в’їзд у країну російським пропагандистам – головній редакторці RT маргариті симоньян і засновнику таблоїда Life араму габрелянову. Симоньян своєю чергою назвала Пашиняна "виродком". 

Про заборону в'їзду Пашинян сказав у відповідь на питання російського пропагандистського видання "Sputnik Армения".

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Коментар Пашиняна

"Вірменія – це суверенна держава і має право очікувати на шанобливе ставлення до себе. Також Вірменія має право застосовувати наявні в неї суверенні механізми в разі намірів проти її інтересів", – наголосив він.

Вірменський прем’єр також зазначив, що такі люди повинні поважати Вірменію та обрану її народом владу.

"Також я хочу звернути вашу увагу на один факт: якби ці люди вчинили хоч один відсоток тих дій щодо своїх країн, які вони чинили проти Вірменії, то вони навіть у свій власний будинок не змогли б потрапити. І цим усе сказано", – зазначив Пашинян.

Він водночас не уточнив, кому ще, крім Сімоньян і Габрелянова, заборонений в'їзд до Вірменії, пояснивши, що цим питанням займаються компетентні структури.

Реакція симоньян

Головредка RT прокоментувала заборону в’їзду в країну дещо істеричним дописом. Вона назвала Пашиняна "виродком". Пропагандистка заявивши, що вона, "чистокровна вірменка", але і так не збиралась їхати у Вірменію за чинного прем’єра.

"Ні про які коридори я ніколи нічого не говорила, а говорила і буду говорити особисто про Пашиняна – що він виродок і зрадник вірменського народу, що він продав і зрадив усі вірменські інтереси, які міг зрадити й продати, і продасть і зрадить ті, яких поки не зміг, що він ненавидить Росію та обманює Путіна, що він ЦРУшна підстилка без честі та совісті, як усі ЦРУшні підстилки", – написала Сімоньян у своєму Telegram-каналі.

Симоньян про заборону в'їзду

Нагадаємо, нещодавно пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян помирати на фронті

Також пропагандистка раніше висловила побоювання, що Грузія може почати відвойовувати у рф свою законну територію, Абхазію. Натомість грузинам вона пригрозила ударом по Тбілісі.

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