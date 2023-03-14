Премьер Армении объяснил запрет на въезд пропагандистке симоньян: она ответила истерикой
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник подтвердил запрет на въезд в страну российским пропагандистам – главной редакторке RT маргарите симоньян и основателю таблоида Life араму габрелянову. Симоньян в свою очередь назвала Пашиняна "выродком".
О запрете на въезд Пашинян сказал в ответ на вопросы российского пропагандистского издания "Sputnik Армения".
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Комментарий Пашиняна
"Армения – это суверенное государство и имеет право ожидать уважительное отношение к себе. Также Армения имеет право применять имеющиеся у нее суверенные механизмы в случае намерений против его интересов", – подчеркнул он.
Армянский премьер также отметил, что такие люди должны уважать Армению и избранную ее народом власть.
"Также я хочу обратить ваше внимание на один факт: если бы эти люди совершили хоть один процент тех действий в отношении своих стран, которые они совершали против Армении, то они даже в свой собственный дом не смогли бы попасть. И этим все сказано", – отметил Пашинян.
Он не уточнил, кому еще, кроме симоньян и габрелянова, запрещен въезд в Армению, объяснив, что этим вопросом занимаются компетентные структуры.
Реакция симоньян
Главред RT прокомментировала запрет въезда в страну несколько истерическим постом. Она назвала Пашиняна "выродком". Пропагандистка заявила, что она, "чистокровная армянка", но и так не собиралась ехать в Армению за действующего премьера.
"Ни о каких коридорах я никогда ничего не говорила, а говорила и буду говорить лично о Пашиняне – что он выродок и предатель армянского народа, что он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которых пока не смог, что он ненавидит россию и обманывает путина в том, что он ЦРУшная подстилка без чести и совести, как все ЦРУшные подстилки", – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Напомним, недавно пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян умирать на фронте.
Также пропагандистка ранее выразила опасение, что Грузия может начать отвоевывать в России свою законную территорию, Абхазию. Зато грузинам она пригрозила ударом по Тбилиси.