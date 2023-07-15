Прем'єра Ізраїлю терміново доставили до лікарні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo

Сьогодні, 15 липня, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу терміново доставили до відділення невідкладної допомоги медичного центру "Шеба" в Рамат-Гані. У лікарні розповіли, що він страждає від зневоднення. Під час первинних тестів нічого поганого не виявили.

Про це повідомляє The times of Israel.

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Медичний центр "Шеба" та офіс Нетаньягу розповіли, що вчора, 14 липня, прем'єр провів декілька годин у спеку на березі Галілейського моря. Сьогодні він поскаржився на легке запаморочення. Його лікар порекомендував госпіталізуватися.

"Початкові аналізи в нормі, нічого поганого не виявлено. Початкова оцінка — зневоднення. За порадою лікарів, прем'єр-міністр проходить подальші рутинні обстеження", — йдеться в повідомленні.

Прем'єра привезли під конвоєм з його будинку в Кесарії, де він відпочивав на вихідних. Нетаньягу перебуває у повній свідомості і ходить без сторонньої допомоги.

Нагадаємо, опозиція і суспільство дотисли прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він погодився викреслити із плану судової реформи норму, яка дозволяла парламенту скасовувати рішення Верховного Суду.

Також ми писали, що посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції та закликало країну обрати правильний бік.

Додамо, Єрусалим не буде надавати нашій державі військову допомогу, адже має "тісний військовий кордон із Росією". Якщо Ізраїль передасть зброю Києву, то вона начебто може потрапити до Ірану, який використає її проти цієї країни.