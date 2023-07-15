Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Прем'єра Ізраїлю терміново доставили до лікарні arrow

Прем'єра Ізраїлю терміново доставили до лікарні

15 липня 2023 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прем'єра Ізраїлю терміново доставили до лікарні
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 15 липня, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу терміново доставили до відділення невідкладної допомоги медичного центру "Шеба" в Рамат-Гані. У лікарні розповіли, що він страждає від зневоднення. Під час первинних тестів нічого поганого не виявили.

Про це повідомляє The times of Israel.

Читайте також:

Нетаньягу потрапив до лікарні

Медичний центр "Шеба" та офіс Нетаньягу розповіли, що вчора, 14 липня, прем'єр провів декілька годин у спеку на березі Галілейського моря. Сьогодні він поскаржився на легке запаморочення. Його лікар порекомендував госпіталізуватися. 

"Початкові аналізи в нормі, нічого поганого не виявлено. Початкова оцінка — зневоднення. За порадою лікарів, прем'єр-міністр проходить подальші рутинні обстеження", — йдеться в повідомленні.

Прем'єра привезли під конвоєм з його будинку в Кесарії, де він відпочивав на вихідних. Нетаньягу перебуває у повній свідомості і ходить без сторонньої допомоги.

Нагадаємо, опозиція і суспільство дотисли прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він погодився викреслити із плану судової реформи норму, яка дозволяла парламенту скасовувати рішення Верховного Суду.

Також ми писали, що посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції та закликало країну обрати правильний бік. 

Додамо, Єрусалим не буде надавати нашій державі військову допомогу, адже має "тісний військовий кордон із Росією". Якщо Ізраїль передасть зброю Києву, то вона начебто може потрапити до Ірану, який використає її проти цієї країни. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз