Премьера Израиля срочно доставили в больницу

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo

Сегодня, 15 июля, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра "Шеба" в Рамат-Гане. В больнице рассказали, что он страдает от обезвоживания. Во время первоначальных тестов ничего плохого не обнаружили.

Об этом сообщает The times of Israel.

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Медицинский центр "Шеба" и офис Нетаньяху рассказали, что вчера, 14 июля, премьер провел несколько часов в жару на берегу Галилейского моря. Сегодня он пожаловался на легкое головокружение. Его врач порекомендовал госпитализироваться.

"Начальные анализы в норме, ничего плохого не обнаружено. Начальная оценка — обезвоживание. По совету врачей, премьер-министр проходит дальнейшие рутинные обследования", — говорится в сообщении.

Премьера привезли под конвоем из его дома в Кесарии, где он отдыхал на выходных. Нетаньяху находится в полном сознании и ходит без посторонней помощи.

Напомним, оппозиция и общество дожали премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Он согласился вычеркнуть из плана судебной реформы норму, позволяющую парламенту отменять решение Верховного Суда.

Также мы писали, что посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции и призвало страну выбрать правильную сторону.

Добавим, Иерусалим не будет оказывать нашему государству военную помощь, ведь имеет "тесную военную границу с Россией". Если Израиль передаст оружие Киеву, то оно якобы может попасть в Иран, который использует его против этой страны.