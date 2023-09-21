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Прем'єра нового фільму від Даррена Аронофскі буде в найбільшому в світі кінотеатрі

21 вересня 2023 22:49
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Прем'єра нового фільму від Даррена Аронофскі буде в найбільшому в світі кінотеатрі
Кінотеатр Sphere у Лас-Вегасі. Фото: NBC
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Американський режисер Даррен Аронофскі обрав місце для того, щоб представити свій новий фільм "Листівка з Землі". Ним став найбільший у світі кінотеатр Sphere в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Deadline.

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Новий фільм стане частково науково-фантастичною історією, частково документальним фільмом про природу від Антарктиди до глибин океану, у важливі для всієї планети місця та навіть у космос.

"Ви побачите світ, як ніколи раніше. Це перший кінематографічний проєкт, спеціально замовлений для Sphere. Він увібрав у себе всі теперішні технології — від найбільшого у світі екрана високої чіткості до тактильних крісел, які дозволяють буквально відчути фільм, і 167 000 динаміків", — йдеться в синопсисі.

Режисер знімав картину на 7 континентах, і називає її "любовним листом планеті Земля". Фільм розміром у 500 000 гігабайтів буде доставлений у кінотеатр на жорсткому диску у петабайт вартістю 1,5 мільйона доларів. 

Прем'єра відбудеться 6 жовтня.

Нагадаємо, що раніше ми писали про кінопрем'єри тижня, в яких з'явилася картина із Сільвестром Сталлоне. А історичний бойовик "Довбуш" став найкасовішим українським ігровим фільмом 2023 року. 

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