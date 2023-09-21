Премьера нового фильма от Даррена Аронофски будет в самом большом в мире кинотеатре
Американский режиссер Даррен Аронофски выбрал место для того, чтобы представить свой новый фильм "Открытка с Земли". Им стал самый большой в мире кинотеатр Sphere в Лас-Вегасе.
Об этом сообщает Deadline.
Новый фильм станет отчасти научно-фантастической историей, отчасти документальным фильмом о природе от Антарктиды до глубин океана, до важных для всей планеты мест и даже до космоса.
"Вы увидите мир, как никогда раньше. Это первый кинематографический проект, специально заказанный для Sphere. Он вобрал в себя все нынешние технологии — от самого большого в мире экрана высокой четкости до тактильных кресел, позволяющих буквально почувствовать фильм, и 167 000 динамиков", — говорится в синопсисе.
Режиссёр снимал картину на 7 континентах, и называет её "любовным письмом планете Земля". Фильм размером в 500 тысяч гигабайтов будет доставлен в кинотеатр на жёстком диске в петабайт стоимостью 1,5 миллиона долларов.
Премьера состоится 6 октября.
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