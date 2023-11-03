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Прес-секретар Путіна прокоментував візит Алли Пугачової до Росії

3 листопада 2023 22:54
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Павло Зінченко
редактор
Прес-секретар Путіна прокоментував візит Алли Пугачової до Росії
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Співачка Алла Пугачова, яка нині має ізраїльське громадянство, приїхала до Росії без чоловіка Максима Галкіна та дітей. В російських засобах масової інформації активно обговорюють цю подію.

Прокоментував дану ситуацію і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

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Згідно з чутками, Алла Борисівна відвідала свій знаменитий будинок-замок у селищі Грязь для залагодження різних справ, але не має наміру затримуватись у країні.

Візит Пугачової виявився настільки важливою подією в Росії, що з цього приводу висловився навіть речник президента Путіна.

"Родич іноагента, по-перше, ім'ям загальним не є і не повинен бути. Друге: російські громадяни виїжджають в інші країни, працюють там, повертаються назад до Росії, потім їдуть знову — це постійний процес, так відбувається у всіх країнах світу", — заявив Пєсков.

Він також додав що будь-який законослухняний  російський громадянин завжди вільно повертається в Російську Федерацію і так само вільно її залишає з різних цілей.

Раніше ми повідомляли, що російська співачка Алла Пугачова, яка переїхала після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну з Московської області до Ізраїлю, повернулась на батьківщину. З'явились фото та відео з її приїзду. 

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