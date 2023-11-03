Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Пресс-секретарь Путина прокомментировал визит Аллы Пугачевой в Россию arrow

Пресс-секретарь Путина прокомментировал визит Аллы Пугачевой в Россию

3 ноября 2023 22:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пресс-секретарь Путина прокомментировал визит Аллы Пугачевой в Россию
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Певица Алла Пугачева , ныне имеющая израильское гражданство, приехала в Россию без мужа Максима Галкина и детей. В российских СМИ активно обсуждают это событие.

Прокомментировал данную ситуацию и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Читайте также:

Песков высказался по поводу прибытия Аллы Пугачевой

Согласно слухам, Алла Борисовна посетила свой знаменитый дом-замок в поселке Грязь для улаживания разных дел, но не намерена задерживаться в стране.

Визит Пугачевой оказался настолько важным событием в России, что по этому поводу высказался даже представитель президента Путина.

"Родственник иноагента, во-первых, именем нарицательным не является и не должен быть. Второе: российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом едут снова — это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира ", — заявил Песков.

Он также добавил, что любой законопослушный российский гражданин всегда свободно возвращается в Российскую Федерацию и так же свободно ее покидает с разных целей.

Ранее мы сообщали, что российская певица Алла Пугачева , переехавшая после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину из Московской области в Израиль, вернулась на родину. Появились фото и видео с ее приезда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме