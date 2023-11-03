Пресс-секретарь Путина прокомментировал визит Аллы Пугачевой в Россию

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Певица Алла Пугачева , ныне имеющая израильское гражданство, приехала в Россию без мужа Максима Галкина и детей. В российских СМИ активно обсуждают это событие.

Прокомментировал данную ситуацию и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Согласно слухам, Алла Борисовна посетила свой знаменитый дом-замок в поселке Грязь для улаживания разных дел, но не намерена задерживаться в стране.

Визит Пугачевой оказался настолько важным событием в России, что по этому поводу высказался даже представитель президента Путина.

"Родственник иноагента, во-первых, именем нарицательным не является и не должен быть. Второе: российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом едут снова — это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира ", — заявил Песков.

Он также добавил, что любой законопослушный российский гражданин всегда свободно возвращается в Российскую Федерацию и так же свободно ее покидает с разных целей.

Ранее мы сообщали, что российская певица Алла Пугачева , переехавшая после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину из Московской области в Израиль, вернулась на родину. Появились фото и видео с ее приезда.