Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Президент Болгарії вважає, що Україна не зможе перемогти Росію — ЗМІ arrow

Президент Болгарії вважає, що Україна не зможе перемогти Росію — ЗМІ

20 травня 2024 22:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Президент Болгарії вважає, що Україна не зможе перемогти Росію — ЗМІ
Президент Болгарії Румен Радев. Фото: Associated Press
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент Болгарії Румен Радев вважає перемогу України у війні проти Росії "неможливою". Він також є рішучим противником надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє видання Euractiv, посилаючись на висловлювання глави держави.

Читайте також:

Президент Болгарії висловився з приводу війні в Україні

"Кожен день, що триває ця війна, є катастрофічним для України, Росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори — і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов’язаний це розуміти", — наголосив Радев.

Відповідаючи на запитання журналіста про сигнал, який надіслав у світ замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, президент Болгарії згадав про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Неприйнятно представляти продовження війни і неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", — зауважив він.

Радев вважає, що розпалювати конфлікт між Росією та Україною в Європі є небезпечно.

"Спроба вбивства Фіцо радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті. Багато політиків, партій та ЗМІ зробили свій внесок у це, зображуючи кожен інший голос як проросійський, що є вкрай несправедливим і призводить до всіх цих негативних наслідків", — підкреслив болгарський лідер.

Радев закликав до політичних зусиль заради миру, а не до надання зброї.

"Зі зброєю, без зброї — ми йдемо до однакового результату. Ми повинні це усвідомити. Різниця буде в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні. — Ред.), за відновлення якої нам доведеться заплатити", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутнім майданчиком для безпекових угод має стати червневий Саміт миру, що пройде у Швейцарії. Також він зазначив, що західні партнери не "підштовхують" Україну до мирних переговорів з Росією. 

Також ми розповідали, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює необхідність переговорів для закінчення війни з Росією. Він додав, що це має бути не перемир’я на кілька років, а стійкий мир на десятиліття.

війна
ЗМІ
Болгарія
президент
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify