Президент Болгарії вважає, що Україна не зможе перемогти Росію — ЗМІ

Президент Болгарії Румен Радев. Фото: Associated Press

Президент Болгарії Румен Радев вважає перемогу України у війні проти Росії "неможливою". Він також є рішучим противником надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє видання Euractiv, посилаючись на висловлювання глави держави.

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"Кожен день, що триває ця війна, є катастрофічним для України, Росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори — і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов’язаний це розуміти", — наголосив Радев.

Відповідаючи на запитання журналіста про сигнал, який надіслав у світ замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, президент Болгарії згадав про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Неприйнятно представляти продовження війни і неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", — зауважив він.

Радев вважає, що розпалювати конфлікт між Росією та Україною в Європі є небезпечно.

"Спроба вбивства Фіцо радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті. Багато політиків, партій та ЗМІ зробили свій внесок у це, зображуючи кожен інший голос як проросійський, що є вкрай несправедливим і призводить до всіх цих негативних наслідків", — підкреслив болгарський лідер.

Радев закликав до політичних зусиль заради миру, а не до надання зброї.

"Зі зброєю, без зброї — ми йдемо до однакового результату. Ми повинні це усвідомити. Різниця буде в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні. — Ред.), за відновлення якої нам доведеться заплатити", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутнім майданчиком для безпекових угод має стати червневий Саміт миру, що пройде у Швейцарії. Також він зазначив, що західні партнери не "підштовхують" Україну до мирних переговорів з Росією.

Також ми розповідали, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює необхідність переговорів для закінчення війни з Росією. Він додав, що це має бути не перемир’я на кілька років, а стійкий мир на десятиліття.