Президент Болгарии считает, что Украина не сможет победить Россию — СМИ

Президент Болгарии Румен Радев. Фото: Associated Press

Президент Болгарии Румен Радев считает победу Украины в войне против России "невозможной". Он также является решительным противником предоставления военной помощи Украине.

Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на высказывания главы государства.

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"Каждый день, продолжающийся эта война, катастрофичен для Украины, России и всех нас. Это неизбежно влияет на все стороны конфликта. Это неизбежно влияет на все выборы — и в Европе, и в США, и везде в мире. на следующих выборах мы будем выбирать между войной и миром", — подчеркнул Радев.

Отвечая на вопрос журналиста о сигнале, посланном в мир покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президент Болгарии вспомнил о полномасштабном вторжении России в Украину.

"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственное возможное решение", — заметил он.

Радев считает, что разжигать конфликт между Россией и Украиной в Европе опасно.

"Попытка убийства Фицо радикально настроенным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти. Многие политики, партии и СМИ внесли свой вклад в это, изображая каждый другой голос как пророссийский, что крайне несправедливо и приводит ко всем", — подчеркнул болгарский лидер.

Радев призвал к политическим усилиям ради мира, а не к оружию.

" С оружием, без оружия — мы идем к одинаковому результату. Мы должны это осознать. Разница будет в тысячах человеческих жертв и разрушенной стране (Украине – ред.), за восстановление которой нам придется заплатить ", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящей площадкой для сделок безопасности должен стать июньский Саммит мира, который пройдет в Швейцарии. Также он отметил, что западные партнеры не подталкивают Украину к мирным переговорам с Россией.

Также мы рассказывали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает необходимость переговоров по окончании войны с Россией. Он добавил, что это должно быть не перемирие на несколько лет, а устойчивый мир десятилетия.