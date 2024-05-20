Президент Болгарии считает, что Украина не сможет победить Россию — СМИ
Президент Болгарии Румен Радев считает победу Украины в войне против России "невозможной". Он также является решительным противником предоставления военной помощи Украине.
Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на высказывания главы государства.
Президент Болгарии высказался по поводу войны в Украине
"Каждый день, продолжающийся эта война, катастрофичен для Украины, России и всех нас. Это неизбежно влияет на все стороны конфликта. Это неизбежно влияет на все выборы — и в Европе, и в США, и везде в мире. на следующих выборах мы будем выбирать между войной и миром", — подчеркнул Радев.
Отвечая на вопрос журналиста о сигнале, посланном в мир покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президент Болгарии вспомнил о полномасштабном вторжении России в Украину.
"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственное возможное решение", — заметил он.
Радев считает, что разжигать конфликт между Россией и Украиной в Европе опасно.
"Попытка убийства Фицо радикально настроенным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти. Многие политики, партии и СМИ внесли свой вклад в это, изображая каждый другой голос как пророссийский, что крайне несправедливо и приводит ко всем", — подчеркнул болгарский лидер.
Радев призвал к политическим усилиям ради мира, а не к оружию.
" С оружием, без оружия — мы идем к одинаковому результату. Мы должны это осознать. Разница будет в тысячах человеческих жертв и разрушенной стране (Украине – ред.), за восстановление которой нам придется заплатить ", — добавил он.
Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящей площадкой для сделок безопасности должен стать июньский Саммит мира, который пройдет в Швейцарии. Также он отметил, что западные партнеры не подталкивают Украину к мирным переговорам с Россией.
Также мы рассказывали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает необходимость переговоров по окончании войны с Россией. Он добавил, что это должно быть не перемирие на несколько лет, а устойчивый мир десятилетия.
Читайте Новини.LIVE!