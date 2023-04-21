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Президент Бразилії не буде критикувати США за допомогу Україні під час свого візиту до Європи, — ЗМІ

21 квітня 2023 18:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент Бразилії не буде критикувати США за допомогу Україні під час свого візиту до Європи, — ЗМІ
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який нещодавно викликав невдоволення з боку США та Європи після того, як закликав їх припинити постачання зброї Україні, уникатиме критики західних союзників під час свого візиту до Португалії та Іспанії цього тижня.

Про це пише Reuters.

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Згідно з інформацією, отриманою від джерела в уряді Бразилії, Лула змінить свою риторику, щоб уникнути непотрібних шумів і підтримати нейтралітет Бразилії як посередник у мирних переговорах.

Зустріч із лідерами Європи дозволить їм спробувати переконати Лулу поглянути на ситуацію в Україні по-іншому та відмовитись від критики допомоги НАТО в обороні України.

Лула проведе зустріч із президентом та прем'єр-міністром Португалії, а потім вирушить до Мадриду, де зустрінеться з прем'єр-міністром Іспанії.

Нагадаємо, що Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що він обговорив можливе спільне посередництво Росії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів у конфлікті в Україні. Він також звинуватив США та Європу у затягуванні конфлікту та закликав їх сказати "Досить".

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