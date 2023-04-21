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Президент Бразилии не будет критиковать США за помощь Украине во время своего визита в Европу, — СМИ

21 апреля 2023 18:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Бразилии не будет критиковать США за помощь Украине во время своего визита в Европу, — СМИ
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, который недавно вызвал недовольство со стороны США и Европы после того, как призвал их прекратить поставки оружия Украине, будет избегать критики западных союзников во время своего визита в Португалию и Испанию на этой неделе.

Об этом пишет Reuters.

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Согласно информации, полученной от источника в правительстве Бразилии, Лула изменит свою риторику, чтобы избежать ненужных шумов и поддержать нейтралитет Бразилии в качестве посредника в мирных переговорах.

 Встреча с лидерами Европы позволит им попытаться убедить Лулу взглянуть на ситуацию в Украине по-другому и отказаться от критики помощи НАТО в обороне Украины. 

Лула проведет встречу с президентом и премьер-министром Португалии, а затем отправится в Мадрид, где встретится с премьер-министром Испании.

Напомним, что Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что он обсудил возможное совместное посредничество России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов в конфликте на Украине. Он также обвинил США и Европу в затягивании конфликта и призвал их сказать "Хватит".

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