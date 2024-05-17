Саміт миру щодо України — які країни візьмуть участь

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Фото: Reuters

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не брати участь у Глобальному саміті миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Бразильський лідер пояснив це тим, що до заходу не залучені "обидві сторони конфлікту".

Про це пише CNN Brasil, посилаючись на співрозмовників у бразильських дипломатичних колах.

Читайте також:

Участь Бразилії у Саміті миру

Видання зазначає, що уряд Швейцарії спеціально запросив лідера Бразилії під час особистої зустрічі між канцлером Швейцарії Ігнасіо Кассісом та бразильським міністром закордонних справ Мауро Вієйрою 30 квітня. Крім того, Лулу да Сілву запрошував й Президент України Володимир Зеленський.

Проте, за словами Лули, участь у саміті не має сенсу, оскільки до заходу не залучені обидві сторони до вирішення конфлікту.

Відтак, президент Бразилії не очолюватиме делегацію країни на мирному саміті. Хто виконуватиме цю роль, наразі невідомо.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 червня. Президент Зеленський повідомляв, що до участі можуть доєднатися всі континенти. Також глава держави назвав основні цілі заходу.