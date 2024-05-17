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Президент Бразилии отказался ехать на Саммит мира по Украине — в чем причина

17 мая 2024 11:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Саммит мира по отношению к Украине — какие страны примут участие
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не участвовать в Глобальном саммите мира по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Бразильский лидер объяснил это тем, что к мероприятию не вовлечены "обе стороны конфликта".

Об этом пишет CNN Brasil, ссылаясь на собеседников в бразильских дипломатических кругах.

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Издание отмечает, что правительство Швейцарии специально пригласило лидера Бразилии во время личной встречи между канцлером Швейцарии Игнасио Кассисом и бразильским министром иностранных дел Мауро Виейрой 30 апреля. Кроме того, Лулу да Силву приглашал и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, по словам Лулы, участие в саммите не имеет смысла, поскольку к мероприятию не привлечены обе стороны к разрешению конфликта.

Следовательно, президент Бразилии не будет возглавлять делегацию страны на мирном саммите. Кто будет выполнять эту роль, пока неизвестно.

Напомним, Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Президент Зеленский сообщал, что к участию могут присоединиться все континенты. Также глава государства назвал основные цели мероприятия.

Владимир Зеленский
война
Бразилия
Украина
саммит
война в Украине
Формула мира

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