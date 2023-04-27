Президент Бразилії виправдовується за свою відмову передати Німеччині зброю для України
Президент Бразилії, Луїз Інасіо Лула да Сілва, спробував виправдатись за відмову передачі Німеччині снарядів для танків Leopard, призначених для підтримки України у конфлікті з Росією. Президент вважає, що такий продаж снарядів може стати причиною того, що Росія вважатиме Бразилію стороною військового конфлікту.
Про це повідомляє видання El Pais.
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У своїй заяві Лула да Сілва пояснив, що Бразилія не хоче бути причетною до будь-якого військового конфлікту, адже така участь може призвести до залучення країни у більш складну ситуацію.
"Якщо вони запустять ракету і Росія виявить, що її продала Бразилія, то це означає, що Бразилія вступила у війну. А коли вона вступає, вона не може говорити про мир", — вважає Лула да Сілва.
Лула да Сілва повідомив про відмову в передачі снарядів для танків Leopard під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Бразилії.
"Коли канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Бразилію, він попросив нас надіслати снаряди для танків, куплених у Німеччині для війни. Я сказав Шольцю, що не збираюся їх продавати", — нагадав президент Бразилії.
Раніше, Лула да Сілва висловлював свою позицію щодо ситуації в Україні, заявляючи, що пошуки винних у війні є марними. Президент закликав сторони конфлікту до діалогу та переговорів, які, на його думку, є єдиним шляхом вирішення конфлікту та забезпечення миру в регіоні.
Також президент Бразилії раніше звинуватив США та Європу у затягуванні конфлікту в Україні.