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Президент Бразилії виправдовується за свою відмову передати Німеччині зброю для України

27 квітня 2023 15:49
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Президент Бразилії виправдовується за свою відмову передати Німеччині зброю для України
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва. Фото: REUTERS/Juan Medina
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Президент Бразилії, Луїз Інасіо Лула да Сілва, спробував виправдатись за відмову передачі Німеччині снарядів для танків Leopard, призначених для підтримки України у конфлікті з Росією. Президент вважає, що такий продаж снарядів може стати причиною того, що Росія вважатиме Бразилію стороною військового конфлікту.

Про це повідомляє видання El Pais.

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Деталі

У своїй заяві Лула да Сілва пояснив, що Бразилія не хоче бути причетною до будь-якого військового конфлікту, адже така участь може призвести до залучення країни у більш складну ситуацію.

"Якщо вони запустять ракету і Росія виявить, що її продала Бразилія, то це означає, що Бразилія вступила у війну. А коли вона вступає, вона не може говорити про мир", — вважає Лула да Сілва.

Лула да Сілва повідомив про відмову в передачі снарядів для танків Leopard під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Бразилії.

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Танк Leopard, призначений для передачі Україні, Німеччина. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

"Коли канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Бразилію, він попросив нас надіслати снаряди для танків, куплених у Німеччині для війни. Я сказав Шольцю, що не збираюся їх продавати", — нагадав президент Бразилії.

Раніше, Лула да Сілва висловлював свою позицію щодо ситуації в Україні, заявляючи, що пошуки винних у війні є марними. Президент закликав сторони конфлікту до діалогу та переговорів, які, на його думку, є єдиним шляхом вирішення конфлікту та забезпечення миру в регіоні.

Також президент Бразилії раніше звинуватив США та Європу у затягуванні конфлікту в Україні. 

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