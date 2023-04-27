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Президент Бразилии оправдывается за отказ передать Германии оружие для Украины

27 апреля 2023 15:49
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Президент Бразилии оправдывается за отказ передать Германии оружие для Украины
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. Фото: REUTERS/Juan Medina
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва попытался оправдаться за отказ передачи Германии снарядов для танков Leopard, предназначенных для поддержки Украины в конфликте с Россией. Президент считает, что такая продажа снарядов может стать причиной того, что Россия сочтет Бразилию стороной военного конфликта.

Об этом сообщает издание El Pais.

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Подробности

В своем заявлении он пояснил, что Бразилия не хочет быть причастной к какому-либо военному конфликту, ведь такое участие может привести к вовлечению страны в более сложную ситуацию.

"Если они запустят ракету и Россия обнаружит, что ее продала Бразилия, то это значит, что Бразилия вступила в войну. А когда она вступает, она не может говорить о мире", — считает Лула да Силва.

Лула да Силва сообщил об отказе в передаче снарядов для танков Leopard во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Бразилию.

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Танк Leopard предназначен для передачи Украине, Германия. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

"Когда канцлер Германии Олаф Шольц посетил Бразилию, он попросил нас послать снаряды для танков, купленных в Германии для войны. Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать", — напомнил президент Бразилии.

Ранее, Лула да Силва высказывал свою позицию по ситуации в Украине, заявляя, что поиски виновных в войне бесполезны. Президент призвал стороны конфликта к диалогу и переговорам, которые, по его мнению, являются единственным путем разрешения конфликта и обеспечения мира в регионе.

Также президент Бразилии обвинил США и Европу в затягивании конфликта в Украине.

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