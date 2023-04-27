Президент Бразилии оправдывается за отказ передать Германии оружие для Украины
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва попытался оправдаться за отказ передачи Германии снарядов для танков Leopard, предназначенных для поддержки Украины в конфликте с Россией. Президент считает, что такая продажа снарядов может стать причиной того, что Россия сочтет Бразилию стороной военного конфликта.
Об этом сообщает издание El Pais.
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В своем заявлении он пояснил, что Бразилия не хочет быть причастной к какому-либо военному конфликту, ведь такое участие может привести к вовлечению страны в более сложную ситуацию.
"Если они запустят ракету и Россия обнаружит, что ее продала Бразилия, то это значит, что Бразилия вступила в войну. А когда она вступает, она не может говорить о мире", — считает Лула да Силва.
Лула да Силва сообщил об отказе в передаче снарядов для танков Leopard во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Бразилию.
"Когда канцлер Германии Олаф Шольц посетил Бразилию, он попросил нас послать снаряды для танков, купленных в Германии для войны. Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать", — напомнил президент Бразилии.
Ранее, Лула да Силва высказывал свою позицию по ситуации в Украине, заявляя, что поиски виновных в войне бесполезны. Президент призвал стороны конфликта к диалогу и переговорам, которые, по его мнению, являются единственным путем разрешения конфликта и обеспечения мира в регионе.
Также президент Бразилии обвинил США и Европу в затягивании конфликта в Украине.