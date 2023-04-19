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Президент Чехії приїде з візитом до України: що відомо

19 квітня 2023 21:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Президент Чехії приїде з візитом до України: що відомо
Президент Чехії Петр Павел. Фото: REUTERS/Johanna Geron
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент Чехії Петр Павел планує найближчим часом відвідати Україну. Чеський лідер планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським перспективи контрнаступу Збройних сил для відновлення контролю над країною. 

Про це чеський президент заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Павел зауважив, що Північноатлантичний альянс для Чехії є критично важливим аспектом безпеки.

"Я бачу, що НАТО є критично важливим аспектом безпеки моєї країни. Я також радий, що Чехію вважають надійним партнером у часи кризи, і, безсумнівно, ми переживаємо період, ймовірно, найбільшої кризи безпеки в сучасній історії. Однозначно в цьому столітті", — підкреслив він.

З приводу вступу до НАТО України президент Чехії сказав, що це питання повинно обговорюватись після закінчення війни.

"По-перше, війна повинна закінчитися. І тоді ми можемо почати думати про можливі дати вступу. І навіть попри те, що війна закінчиться, Україні доведеться відновити свою економіку, свою армію, щоб знову стати стабільною країною. Тож потрібен час, знадобиться багато зусиль, і я розумію, що ми вже маємо надати довготривалу підтримку Україні, включаючи відновлення та підготовку до майбутнього членства в НАТО", — додав президент Чехії.

Нагадаємо, нещодавно президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що його країна вже надала Україні всю можливу допомогу в галузі постачання зброї й наразі не має багатьох варіантів для подальшої підтримки.

Також раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Вони обговорили рух України до Європейського Союзу.

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