Президент Чехии приедет с визитом в Украину: что известно

Президент Чехии Петр Павел. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент Чехии Петр Павел планирует в ближайшее время посетить Украину. Чешский лидер планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским перспективы контрнаступления Вооруженных сил для возобновления контроля над страной.

Об этом чешский президент заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Павел отметил, что Североатлантический альянс для Чехии является критически важным аспектом безопасности.

"Я вижу, что НАТО является критически важным аспектом безопасности моей страны. Я также рад, что Чехию считают надежным партнером во времена кризиса, и, несомненно, мы переживаем период, вероятно, величайшего кризиса безопасности в современной истории. Однозначно в этом столетии", – подчеркнул он.

По поводу вступления в НАТО Украины президент Чехии сказал, что этот вопрос должен быть обсужден после окончания войны.

"Во-первых, война должна закончиться. И тогда мы можем начать думать о возможных датах вступления. И даже несмотря на то, что война закончится, Украине придется восстановить свою экономику, свою армию, чтобы снова стать стабильной страной. Так что нужно время, понадобится многое усилий, и я понимаю, что мы уже должны оказать долговременную поддержку Украине, включая возобновление и подготовку к будущему членству в НАТО", — добавил президент Чехии.

Напомним, недавно президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что его страна уже предоставила Украине всю возможную помощь в области поставки оружия и пока не имеет многих вариантов для дальнейшей поддержки.

Также ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Они обсудили движение Украины в Европейский Союз.