Президент Чехии приедет с визитом в Украину: что известно
Президент Чехии Петр Павел планирует в ближайшее время посетить Украину. Чешский лидер планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским перспективы контрнаступления Вооруженных сил для возобновления контроля над страной.
Об этом чешский президент заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Заявление президента Чехии
Павел отметил, что Североатлантический альянс для Чехии является критически важным аспектом безопасности.
"Я вижу, что НАТО является критически важным аспектом безопасности моей страны. Я также рад, что Чехию считают надежным партнером во времена кризиса, и, несомненно, мы переживаем период, вероятно, величайшего кризиса безопасности в современной истории. Однозначно в этом столетии", – подчеркнул он.
По поводу вступления в НАТО Украины президент Чехии сказал, что этот вопрос должен быть обсужден после окончания войны.
"Во-первых, война должна закончиться. И тогда мы можем начать думать о возможных датах вступления. И даже несмотря на то, что война закончится, Украине придется восстановить свою экономику, свою армию, чтобы снова стать стабильной страной. Так что нужно время, понадобится многое усилий, и я понимаю, что мы уже должны оказать долговременную поддержку Украине, включая возобновление и подготовку к будущему членству в НАТО", — добавил президент Чехии.
Напомним, недавно президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что его страна уже предоставила Украине всю возможную помощь в области поставки оружия и пока не имеет многих вариантов для дальнейшей поддержки.
Также ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Они обсудили движение Украины в Европейский Союз.