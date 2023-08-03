Президент Чехії втрапив у скандал через небезпечну їзду на мотоциклі

Президент Чехії Петр Павел на мотоциклі. Фото: blesk.cz

Президент Чехії Петр Павел опинився у центрі скандалу після того, як його випадково заскочили за кермом мотоцикла без шолома. Лідер Чехії публічно перепросив за це порушення правил дорожнього руху.

Відео Павела на мотоциклі оприлюднив чеський телеканал CNN Prima News.

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Ці кадри телеканал отримав від глядача із села Ртине в Підкрконоші на півночі Чехії.

На відео можна побачити, як Павел, підкачавши разом із охоронцем колесо, поїхав на мотоциклі без захисного шолома.

Порушення правил дорожнього руху президентом викликало обурення серед чехів.

Петр Павел їде на мотоциклі без шолома. Фото: кадр із відео

Вибачення чеського президента

Після публікації відео президент Чехії написав у соцмережах, що усвідомлює свою поведінку й просить пробачення. Він зазначив, що припустився "очевидного порушення правил дорожнього руху".

"У цьому випадку я їхав на заправку, щоб підкачати шини. Це було 1,5 кілометра дороги, якою мало хто користується, і мені довелося виїжджати на головну дорогу на кілька десятків метрів. Це було безглуздо. Я усвідомлюю, що президент повинен подавати приклад дотримання правил", – пояснив Павел.

Вибачення Петра Павела у Twitter

Він також зазначив, що на вихідних планує взяти участь у благодійній акції допомоги мотоциклістам, які опинилися в інвалідних візках. З цієї нагоди чеський президент обіцяє пожертвувати як добровільний внесок суму, що перевищує верхню межу адміністративного штрафу, накладеного за це правопорушення. Такий штраф може становити від 1500 до 2000 чеських крон.

Петр Павел та його мотоцикл. Фото: Facebook/Generál Pavel

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що для України "вікно можливостей" на фронті є до кінця року — далі переговори, яких уникнути неможливо. На його думку, союзники з часом знизять свій рівень військової підтримки України.