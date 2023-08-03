Президент Чехии попал в скандал из-за опасной езды на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел на мотоцикле. Фото: blesk.cz

Президент Чехии Петр Павел оказался в центре скандала после того, как его случайно заскочили за рулем мотоцикла без шлема. Лидер Чехии публично извинился за это нарушение правил дорожного движения.

Видео Павела на мотоцикле обнародовал чешский телеканал CNN Prima News.

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Эти кадры телеканал получил от зрителя из села Ртыно в Подкрконоше на севере Чехии.

На видео можно увидеть, как Павел, подкачав вместе с охранником колесо, уехал на мотоцикле без защитного шлема.

Нарушение ПДД президентом вызвало возмущение среди чехов.

Петр Павел едет на мотоцикле без шлема. Фото: кадр с видео

Извинения чешского президента

После публикации видео президент Чехии написал в соцсетях, что осознает свое поведение и просит прощения. Он отметил, что допустил "очевидное нарушение правил дорожного движения".

"В этом случае я ехал на заправку, чтобы подкачать шины. Это было 1,5 километра дороги, которой мало кто пользуется, и мне пришлось выезжать на главную дорогу на несколько десятков метров. Это было бессмысленно. Я осознаю, что президент должен подавать пример соблюдения правил", — объяснил Павел.

Извинения Павела в Twitter

Он также отметил, что на выходных планирует принять участие в благотворительной акции помощи мотоциклистам, оказавшимся в инвалидных колясках. По этому случаю чешский президент обещает пожертвовать в качестве добровольного взноса сумму, превышающую верхнюю границу административного штрафа, наложенного за это правонарушение. Такой штраф может составлять от 1500 до 2000 чешских крон.

Петр Павел и его байк. Фото: Facebook/Generál Pavel

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что для Украины "окно возможностей" на фронте есть до конца года — дальше переговоры, которых избежать невозможно. По его мнению, союзники со временем снизят свой уровень военной поддержки Украины.