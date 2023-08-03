Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Президент Чехии попал в скандал из-за опасной езды на мотоцикле arrow

Президент Чехии попал в скандал из-за опасной езды на мотоцикле

3 августа 2023 23:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Президент Чехии попал в скандал из-за опасной езды на мотоцикле
Президент Чехии Петр Павел на мотоцикле. Фото: blesk.cz
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Чехии Петр Павел оказался в центре скандала после того, как его случайно заскочили за рулем мотоцикла без шлема. Лидер Чехии публично извинился за это нарушение правил дорожного движения.

Видео Павела на мотоцикле обнародовал чешский телеканал CNN Prima News.

Читайте также:

Видео опасной езды на мотоцикле

Эти кадры телеканал получил от зрителя из села Ртыно в Подкрконоше на севере Чехии.

На видео можно увидеть, как Павел, подкачав вместе с охранником колесо, уехал на мотоцикле без защитного шлема.

Нарушение ПДД президентом вызвало возмущение среди чехов.

Петр Павел уезжает на мотоцикле без шлема. Фото: кадр с видео
Петр Павел едет на мотоцикле без шлема. Фото: кадр с видео

Извинения чешского президента

После публикации видео президент Чехии написал в соцсетях, что осознает свое поведение и просит прощения. Он отметил, что допустил "очевидное нарушение правил дорожного движения".

"В этом случае я ехал на заправку, чтобы подкачать шины. Это было 1,5 километра дороги, которой мало кто пользуется, и мне пришлось выезжать на главную дорогу на несколько десятков метров. Это было бессмысленно. Я осознаю, что президент должен подавать пример соблюдения правил", — объяснил Павел.

Извинения Петра Павела в Twitter
Извинения Павела в Twitter

Он также отметил, что на выходных планирует принять участие в благотворительной акции помощи мотоциклистам, оказавшимся в инвалидных колясках. По этому случаю чешский президент обещает пожертвовать в качестве добровольного взноса сумму, превышающую верхнюю границу административного штрафа, наложенного за это правонарушение. Такой штраф может составлять от 1500 до 2000 чешских крон.

Петр Павел и его байк. Фото: Facebook/Generál Pavel
Петр Павел и его байк. Фото: Facebook/Generál Pavel

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что для Украины "окно возможностей" на фронте есть до конца года — дальше переговоры, которых избежать невозможно. По его мнению, союзники со временем снизят свой уровень военной поддержки Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Команда единомышленников: Вадим Столар рассказал о тех, с кем воплощает благотворительные проекты

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз