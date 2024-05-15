Президент Чехії заявив, що треба зупинити війну в Україні та почати перемовини

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехії Петр Павел виступив із закликом завершення війни в Україні та запропонував розпочати мирні переговори. Він вважає, що реалістичним підходом є зупинка конфлікту та початок діалогу, що може відкрити шлях до мирового регулювання ситуації.

Про це Петр Павел заявив у інтерв'ю Sky News у вівторок, 14 травня.

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"Нам потрібно бути реалістами. Наївно було б говорити, що Україні вдасться повернути окуповані території у найближчому майбутньому. Росія не погодиться просто так віддати території, які вона окупує. Нам потрібно зупинити війну, а потім розпочати обговорювати майбутні домовленості. Якийсь компроміс міг би бути, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантами цієї угоди", — сказав Павел.

Президент Чехії також зазначив, що після мирового врегулювання конфлікту стане можливим розгляд вступу України в НАТО.

Також політик висловив обурення тим, що Захід занадто демонструє велику обережність у постачанні військової техніки на територію України, хоча вона потребує цього для захисту своїх кордонів та перемоги на полі бою.

"Українці втрачають своє життя і свою країну, і вони можуть програти й в цій війні", — підкреслив він.

Раніше Петр Павел заявляв, що найближчим часом Україна навряд чи зможе вийти на межі 1991 року. А країна-агресор Росія не задовольниться тільки частиною українських земель.

Також у Чехії заявили, що Україна може отримати першу партію боєприпасів, придбаних в рамках чеської ініціативи, у червні цього року.