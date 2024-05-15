Президент Чехии заявил, что нужно остановить войну в Украине и начать переговоры

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел выступил с призывом прекратить войну в Украине и начать мирные переговоры. Он считает, что реалистичным подходом является остановка конфликта и начало диалога, что может открыть путь мирового регулирования ситуации.

Об этом Петр Павел заявил в интервью Sky News во вторник, 14 мая.

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"Нам нужно быть реалистами. Наивно было бы говорить, что Украине удастся вернуть оккупированные территории в ближайшем будущем. Россия не согласится просто так отдать территории, которые она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-нибудь компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения", — сказал Павел.

Президент Чехии также отметил, что после мирового урегулирования конфликта станет возможным рассмотрение вступления Украины в НАТО.

Также политик выразил возмущение тем, что Запад демонстрирует слишком большую осторожность в вопросе поставок военной техники на территории Украины, хотя страна нуждается в этом для защиты своих границ и победы на поле боя.

"Украинцы теряют свою жизнь и свою страну, и они могут проиграть и в этой войне", — подчеркнул он.

Ранее Петр Павел заявлял, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет выйти на грани 1991 года. А страна-агрессор Россия не удовлетворится только частью украинских земель.

Также в Чехии заявили, что Украина может получить первую партию боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы, в июне этого года.