Президент Чехії збив прапором кашкета з голови солдата
Президент Чехії Петр Павел випадково збив прапором кашкета з голови одного із солдатів. Він вже перепросив за цей інцидент.
Про це Петр Павел написав у соцмережі X.
Збиття кашкета
Вчора, 28 жовтня, в празькому Віткові відбулася урочиста церемонія з нагоди річниці заснування Чехословаччини. Петр Павел підняв бойовий прапор перед вишикуваною почесною вартою. Після цього він випадкового вдарив одного із солдатів по голові та збив з нього кашкета.
Він не відразу відреагував на інцидент.
Що сказав Петр Павел
Чеський президент пізніше публічно перепросив у солдата.
"Я відчуваю необхідність перепросити, хоча б таким чином, за фізичну або психологічну шкоду, заподіяну члену замкової варти, якого зачепив бойовий прапор під час церемонії у Віткові", — наголосив він.
За його словами, він точно не планував нічого подібного.
"Це точно не було спробою додати новий елемент до стандартної військової процедури. Я просто недооцінив вагу", — додав він.
Нагадаємо, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова закликала країну вийти з ООН. За її словами, це потрібно зробити через резолюцію Генеральної асамблеї, яка закликає до перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, але не засуджує напад угруповання.
Також ми писали, чеський прем'єр Петр Фіала заявив, що повернення окупованих Росією українських територій, включно з Кримом, є питанням моралі, прав людини та свободи. Без цього Україна не зможе бути вільною.
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