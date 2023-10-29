Президент Чехії збив прапором кашкета з голови солдата

Президент Чехії Петр Павел збив кашкета з голови солдата. Фото: скриншот з відео

Президент Чехії Петр Павел випадково збив прапором кашкета з голови одного із солдатів. Він вже перепросив за цей інцидент.

Про це Петр Павел написав у соцмережі X.

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Збиття кашкета

Вчора, 28 жовтня, в празькому Віткові відбулася урочиста церемонія з нагоди річниці заснування Чехословаччини. Петр Павел підняв бойовий прапор перед вишикуваною почесною вартою. Після цього він випадкового вдарив одного із солдатів по голові та збив з нього кашкета.

Він не відразу відреагував на інцидент.

Що сказав Петр Павел

Чеський президент пізніше публічно перепросив у солдата.

"Я відчуваю необхідність перепросити, хоча б таким чином, за фізичну або психологічну шкоду, заподіяну члену замкової варти, якого зачепив бойовий прапор під час церемонії у Віткові", — наголосив він.

За його словами, він точно не планував нічого подібного.

"Це точно не було спробою додати новий елемент до стандартної військової процедури. Я просто недооцінив вагу", — додав він.

Допис Петра Павела. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова закликала країну вийти з ООН. За її словами, це потрібно зробити через резолюцію Генеральної асамблеї, яка закликає до перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, але не засуджує напад угруповання.

Також ми писали, чеський прем'єр Петр Фіала заявив, що повернення окупованих Росією українських територій, включно з Кримом, є питанням моралі, прав людини та свободи. Без цього Україна не зможе бути вільною.