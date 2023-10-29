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Президент Чехии сбил флагом фуражку с головы солдата

29 октября 2023 11:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Чехии сбил флагом фуражку с головы солдата
Президент Чехии Петр Павел сбил фуражку с головы солдата. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Чехии Петр Павел случайно сбил флагом фуражку с головы одного из солдат. Он уже извинился за этот инцидент.

Об этом Петр Павел написал в соцсети X.

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Сбивание фуражки

Вчера, 28 октября, в пражском Виткове состоялась торжественная церемония по случаю годовщины основания Чехословакии. Петр Павел поднял боевой флаг перед выстроенным почетным караулом. После этого он случайного ударил одного из солдат по голове и сбил с него фуражку.

Он не сразу отреагировал на инцидент.

Что сказал Петр Павел

Чешский президент позже публично извинился перед солдатом.

"Я чувствую необходимость извиниться, хотя бы таким образом, за физический или психологический вред, причиненный члену замковой стражи, которого задел боевой флаг во время церемонии в Виткове", — подчеркнул он.

По его словам, он точно не планировал ничего подобного.

"Это точно не было попыткой добавить новый элемент к стандартной военной процедуре. Я просто недооценил вес", — добавил он.

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Пост Петра Павела. Фото: скриншот

Напомним, министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала страну выйти из ООН. По ее словам, это нужно сделать из-за резолюции Генеральной ассамблеи, призывающей к перемирию между Израилем и ХАМАС, но не осуждающей нападение группировки.

Также мы писали, чешский премьер Петр Фиала заявил, что возвращение оккупированных Россией украинских территорий, включая Крым, является вопросом морали, прав человека и свободы. Без этого Украина не сможет быть свободной.

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