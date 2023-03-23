Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО
Президент Фінляндії Саулі Нійністе підписав закони про членство країни у НАТО. Відтак країна завершила всі внутрішні процедури для вступу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
-
Україна отримала від Словаччини перші чотири винищувачі МіГ-29
-
Йшли за "перевіреним" маршрутом: на Одещині прикордонники зловили чотирьох втікачів
-
Зрадник України Тимощук позивається до УАФ
-
Влада Угорщини заявила, що не арештує путіна, якщо той приїде до країни
-
Коли Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським: прогноз експерта
-
ПриватБанк запустив кредитну програму для експортерів
-
Віта Семеренко перемогла у гонці на турнірі з біатлону
-
Одеські громадські діячі запропонували варіанти благоустрою Катерининської площі
-
Схеми нелегального виїзду за кордон: СБУ повідомила про підозру організаторам
-
Синоптики прогнозують на завтра дощі тільки в трьох областях
Ще 1 березня парламент країни одноголосно схвалив пропозицію щодо вступу Фінляндії до НАТО.
Тоді "За" проголосували 184 депутати, 7 — були відсутні, ще один утримався.
Членство в НАТО все ще очікує на ратифікацію Угорщиною та Туреччиною, але процес схвалення для Фінляндії вже завершено.
Нагадаємо, що минулої п'ятниці Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що країна вирішила розпочати процес ратифікації членства Фінляндії в НАТО в парламенті.