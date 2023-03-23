Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нійністе підписав закони про членство країни у НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нійністе підписав закони про членство країни у НАТО. Відтак країна завершила всі внутрішні процедури для вступу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Ще 1 березня парламент країни одноголосно схвалив пропозицію щодо вступу Фінляндії до НАТО.

Тоді "За" проголосували 184 депутати, 7 — були відсутні, ще один утримався.

Членство в НАТО все ще очікує на ратифікацію Угорщиною та Туреччиною, але процес схвалення для Фінляндії вже завершено.

Нагадаємо, що минулої п'ятниці Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що країна вирішила розпочати процес ратифікації членства Фінляндії в НАТО в парламенті.