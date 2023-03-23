Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Нийнисте подписал законы о членстве в НАТО

Президент Финляндии Саули Нийнисте подписал законы о членстве в НАТО. Следовательно, страна завершила все внутренние процедуры для вступления.

Об этом сообщают местные СМИ.

Еще 1 марта парламент страны единогласно одобрил предложение о вступлении Финляндии в НАТО.

Тогда "За" проголосовали 184 депутата, 7 – отсутствовали, еще один воздержался.

Членство в НАТО все еще ожидает ратификацию Венгрией и Турцией, но процесс одобрения для Финляндии уже завершен.

Напомним, что в минувшую пятницу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна решила начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО в парламенте.