Президент Кіпру не захищатиме тих, хто намагається обійти санкції проти РФ

Президент Кіпру Нікос Христодолідіс. Фото: росЗМІ

Кіпр вживе всіх можливих заходів, щоб не допустити порушення санкцій і зберегти свою репутацію. У зв'язку з тим, що кілька громадян Кіпру опинилися в списках санкцій США та Великобританії за передбачувану співпрацю з російськими компаніями.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

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Влада Кіпру проводить розслідування. Президент підкреслив, що його країна не захищатиме тих, хто порушує санкції проти Росії, і що вони можуть очікувати на нові обмеження з боку США, Великобританії чи ЄС. Він також повідомив, що створюється національний підрозділ із забезпечення дотримання санкцій проти Росії.

За словами Христодулідіса, Кіпр дуже постраждав від цієї ситуації, і він вважає, що це необхідно вирішити раз і назавжди.

"Я вважаю, що будуть нові обмеження чи США, Великобританії чи ЄС. Повторюю, все, що потрібно зробити, буде зроблено. Це питання, з яким ми маємо покінчити", — додав Христодолідіс.

Нагадаємо, що 25 квітня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що новий раунд санкцій Європейського Союзу проти Росії за ведення війни проти України обговорюється. Прийняття пакета навряд буде раніше, ніж у травні.