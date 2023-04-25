Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Президент Кипра не будет защищать тех, кто пытается обойти санкции против РФ arrow

Президент Кипра не будет защищать тех, кто пытается обойти санкции против РФ

25 апреля 2023 18:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Кипра не будет защищать тех, кто пытается обойти санкции против РФ
Президент Кипра Никос Христодолидис. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кипр примет все возможные меры, чтобы не допустить нарушения санкций и сохранить свою репутацию. В связи с тем, что несколько граждан Кипра оказались в санкционных списках США и Великобритании за предполагаемое сотрудничество с российскими компаниями.

Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

Читайте также:

Прездент Кипра не даст поблажек

Власти Кипра проводят расследование. Президент подчеркнул, что его страна не будет защищать тех, кто нарушает санкции против России, и что они могут ожидать новых ограничений со стороны США, Великобритании или ЕС. Он также сообщил, что создается национальное подразделение по обеспечению соблюдения санкций против России. 

По словам Христодулидиса, Кипр очень пострадал от данной ситуации, и он считает, что это необходимо решить раз и навсегда.

"Я считаю, что будут новые ограничения или США, Великобритании или ЕС. Повторяю, все, что нужно сделать, будет сделано. Это вопрос, с которым мы должны покончить", — добавил Христодолидис.

Напомним, что 25 апреля, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что новый раунд санкций Европейского Союза против России за ведение войны против Украины обсуждается. Принятие пакета вряд ли будет раньше, чем в мае.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас