Президент Кипра не будет защищать тех, кто пытается обойти санкции против РФ

Президент Кипра Никос Христодолидис. Фото: росСМИ

Кипр примет все возможные меры, чтобы не допустить нарушения санкций и сохранить свою репутацию. В связи с тем, что несколько граждан Кипра оказались в санкционных списках США и Великобритании за предполагаемое сотрудничество с российскими компаниями.

Об этом заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

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Власти Кипра проводят расследование. Президент подчеркнул, что его страна не будет защищать тех, кто нарушает санкции против России, и что они могут ожидать новых ограничений со стороны США, Великобритании или ЕС. Он также сообщил, что создается национальное подразделение по обеспечению соблюдения санкций против России.

По словам Христодулидиса, Кипр очень пострадал от данной ситуации, и он считает, что это необходимо решить раз и навсегда.

"Я считаю, что будут новые ограничения или США, Великобритании или ЕС. Повторяю, все, что нужно сделать, будет сделано. Это вопрос, с которым мы должны покончить", — добавил Христодолидис.

Напомним, что 25 апреля, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что новый раунд санкций Европейского Союза против России за ведение войны против Украины обсуждается. Принятие пакета вряд ли будет раньше, чем в мае.