Президент Молдови відреагувала на черговий масований ракетний удар по Україні
Вночі 2 січня російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Україні. Президент Молдови Майя Санду засудила обстріл та наголосила на необхідності подальшої міжнародної підтримки України.
Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
Майя Санду засудила обстріли України
"З початком 2024 року тривають жорстокі напади Росії на українські міста, що спричиняє загибель і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України", — написала Санду.
Президент Молдови наголосила, що незмінна міжнародна підтримка вкрай важлива для того, щоб українці могли захистити свій суверенітет.
Що відомо про ракетний обстріл України
Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.
Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.
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