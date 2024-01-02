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Президент Молдови відреагувала на черговий масований ракетний удар по Україні

2 січня 2024 13:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Президент Молдови відреагувала на черговий масований ракетний удар по Україні
Президент Молдови Майя Санду. Фото: ziarul de garda
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Вночі 2 січня російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Україні. Президент Молдови Майя Санду засудила обстріл та наголосила на необхідності подальшої міжнародної підтримки України.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

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Пост Маїй Санду. Фото: скриншот 

Майя Санду засудила обстріли України

"З початком 2024 року тривають жорстокі напади Росії на українські міста, що спричиняє загибель і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України", — написала Санду.

Президент Молдови наголосила, що незмінна міжнародна підтримка вкрай важлива для того, щоб українці могли захистити свій суверенітет.

Що відомо про ракетний обстріл України

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

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