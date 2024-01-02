Президент Молдови відреагувала на черговий масований ракетний удар по Україні

Президент Молдови Майя Санду. Фото: ziarul de garda

Вночі 2 січня російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Україні. Президент Молдови Майя Санду засудила обстріл та наголосила на необхідності подальшої міжнародної підтримки України.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також:

Пост Маїй Санду. Фото: скриншот

Майя Санду засудила обстріли України

"З початком 2024 року тривають жорстокі напади Росії на українські міста, що спричиняє загибель і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України", — написала Санду.

Президент Молдови наголосила, що незмінна міжнародна підтримка вкрай важлива для того, щоб українці могли захистити свій суверенітет.

Що відомо про ракетний обстріл України

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.