Президент Молдовы отреагировала на очередной массированный ракетный удар по Украине
Ночью 2 января российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Украине. Президент Молдовы Майя Санду осудила обстрел и отметила необходимость дальнейшей международной поддержки Украины.
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Майя Санду осудила обстрелы Украины
"С началом 2024 года продолжаются жестокие нападения России на украинские города, что приводит к гибели и разрушениям. Молдова решительно осуждает эту агрессию и твердо стоит на стороне Украины", — написала Санду.
Президент Молдовы подчеркнула, что неизменная международная поддержка очень важна для того, чтобы украинцы могли защитить свой суверенитет.
Что известно о ракетных обстрелах Украины
Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.
Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.
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