Президент Молдовы отреагировала на очередной массированный ракетный удар по Украине

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: ziarul de garda

Ночью 2 января российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Украине. Президент Молдовы Майя Санду осудила обстрел и отметила необходимость дальнейшей международной поддержки Украины.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

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Майя Санду осудила обстрелы Украины

"С началом 2024 года продолжаются жестокие нападения России на украинские города, что приводит к гибели и разрушениям. Молдова решительно осуждает эту агрессию и твердо стоит на стороне Украины", — написала Санду.

Президент Молдовы подчеркнула, что неизменная международная поддержка очень важна для того, чтобы украинцы могли защитить свой суверенитет.

Что известно о ракетных обстрелах Украины

Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.