Президент Польщі Анджей Дуда схвалив закон про вплив Росії, який спрямований проти опозиції

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS

Президент Польщі Анджей Дуда схвалив законопроєкт про вплив Росії. Опозиція розкритикувала його і планує вийти на марш.

Про це повідомляє AP NEWS.

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Деталі

У п'ятницю, 26 травня, польський парламент схвалив закон про вплив Росії, який запропонувала права правляча партія. А вже сьогодні, 29 травня, президент Анджей Дуда заявив, що підпише відповідний законопроєкт. Він може суттєво вплинути на результати осінніх виборів, на яких правляча партія "Право і справедливість" претендує на третій термін.

"Російський вплив, який призвів до низки турбулентностей, наслідком яких — на мою думку і не тільки на мою думку — є, серед іншого, російська агресія проти України, енергетичні проблеми, які зараз впливають на Європу, вони є фактом, і я не маю сумнівів, що вони потребують пояснення", — сказав Дуда.

В той час критики кажуть, що такий закон має на меті усунити опонентів. А саме Дональда Туска, лідера опозиційної партії.

Як відреагувала опозиція

Опозиція відреагувала різкою критикою. Опозиційний лідер Дональд Туск планує очолити продемократичний марш у Варшаві.

"Пане Президенте, дозвольте запросити вас на публічну консультацію 4 червня. З вікон вашого палацу нас буде легко чути і бачити" — заявив Туск.

Що передбачає закон

Законопроєкт про російський вплив на безпеку Польщі набуде чинності протягом тижня після опублікування.

Згідно закону буде сформована спеціальна комісія на рівні Євросоюзу, яка займатиметься розслідуванням російського впливу на європейські інститути. Дуда зазначив, що Польща буде домагатися цього на наступній сесії Європейської ради.

Дуда також підкреслив, що що прозорість у суспільному житті має вирішальне значення та додав, що Польща має хороший досвід роботи громадських комісій, які розслідують ключові соціальні та політичні питання.

"Прозорість у роз'ясненні важливих суспільних і політичних питань є для мене надзвичайно важливою. Громадськість має сформувати власну думку про те, як її представники дбають про її інтереси", — сказав Дуда у своєму зверненні.

Чим займатиметься комісія

Перш за все, комісія проаналізує офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" у період з 2007 по 2022 рік.

Комісія також зможе скасувати адміністративні рішення, ухвалені внаслідок російського впливу, заборонити виконання функцій, пов'язаних із розпорядженням державними коштами, на строк до 10 років, а також анулювати допуск до державної таємниці на 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи може Польща передати Україні літаки F-16.