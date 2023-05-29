Президент Польши Анджей Дуда одобрил закон о влиянии России, направленный против оппозиции

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда одобрил законопроект о влиянии России. Оппозиция раскритиковала его и намерена выйти на марш.

Об этом сообщает AP NEWS.

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В пятницу, 26 мая, польский парламент одобрил закон о влиянии России, который предложила правая правящяя партия. А уже сегодня, 29 мая, президент Анджей Дуда заявил, что подпишет соответствующий законопроект. Он может оказать существенное влияние на результаты осенних выборов, на которых правящая партия "Право и справедливость" претендует на третий срок.

"Русское влияние, которое привело к ряду турбулентностей, следствием которых — по моему мнению и не только по моему мнению — является, среди прочего, российская агрессия против Украины, энергетические проблемы, которые сейчас влияют на Европу, они факт, и я не имею сомнений, что они нуждаются в объяснении", — сказал Дуда.

В то время критики говорят, что такой закон имеет цель устранить оппонентов. А именно, Дональда Туска, лидера оппозиционной партии.

Как отреагировала оппозиция

Оппозиция отреагировала резкой критикой. Оппозиционный лидер Дональд Туск намерен возглавить продемократический марш в Варшаве.

"Господин Президент, позвольте пригласить вас на публичную консультацию 4 июня. Из окон вашего дворца нас будет легко слышать и видеть" — заявил Туск.

Что предусматривает закон

Законопроект о российском влиянии на безопасность Польши вступит в силу в течение недели после опубликования.

Согласно закону, будет сформирована специальная комиссия на уровне Евросоюза, которая будет заниматься расследованием российского влияния на европейские институты. Дуда отметил, что Польша будет добиваться этого на следующей сессии Европейского совета.

Дуда также подчеркнул, что прозрачность общественной жизни имеет решающее значение и добавил, что Польша имеет хороший опыт работы общественных комиссий, которые расследуют ключевые социальные и политические вопросы.

"Прозрачность в разъяснении важных общественных и политических вопросов для меня чрезвычайно важна. Общественность должна сформировать собственное мнение о том, как ее представители заботятся о ее интересах", — сказал Дуда в своем обращении.

Чем будет заниматься комиссия

Прежде всего комиссия проанализирует официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" в период с 2007 по 2022 год.

Комиссия также сможет отменить административные решения, принятые в результате российского влияния, запретить выполнение функций, связанных с распоряжением государственными средствами сроком до 10 лет, а также аннулировать допуск к государственной тайне на 10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, может ли Польша передать Украине самолеты F-16.