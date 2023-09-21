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Президент та перша леді вшанували пам'ять жертв теракту в США

21 вересня 2023 23:28
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Козюк Тетяна
редактор
Президент та перша леді вшанували пам'ять жертв теракту в США
Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять жертв терористичного акту 11 вересня 2001 року у США. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський та перша леді України прибули до США. Свій візит вони, перш за все, розпочали зі вшанування пам'яті загиблих унаслідок терористичного акту в країні у 2001 році. 

Про це повідомив Володимир Зеленський. 

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Вшанування пам'яті

Повідомляється, що Володимир і Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника наймолодшій пасажирці літака та її батькам, які загинули внаслідок теракту 11 вересня 2001 року.

"184 лави з іменами й віком тих, хто загинув 11 вересня 2001 року в результаті атаки на Пентагон — тоді терористи спрямували викрадені літаки з людьми не лише на Всесвітній торговельний центр у Нью-Йорку, а й на штаб-квартиру Міністерства оборони США", — написав Зеленський.

 

Відомо, що президентське подружжя супроводжували міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Зеленський у США
Подружжя Зеленських разом з Ллойдом Остіном та Марком Міллі. Фото: ОП

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.

Додамо, Зеленський вже прибув до Білого Дому. Там він зустрівся з главою США Джо Байденом.

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