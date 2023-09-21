Президент и первая леди почтили память жертв теракта в США

Владимир и Елена Зеленские почтили память жертв террористического акта 11 сентября 2001 года в США. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины прибыли в США. Свой визит они, прежде всего, начали с почета памяти погибших в результате террористического акта в стране в 2001 году.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Сообщается, что Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику самой молодой пассажирке самолета и его родителям, погибшим в результате теракта 11 сентября 2001 года.

"184 ряда с именами и возрастом погибших 11 сентября 2001 года в результате атаки на Пентагон — тогда террористы направили угнанные самолеты с людьми не только на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, но и на штаб-квартиру Министерства обороны США", — написал Зеленский.

Известно, что президентских супругов сопровождали министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Супруги Зеленских вместе с Ллойдом Остином и Марком Милли. Фото: ОП

Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.

Добавим, Зеленский уже прибыл в Белый Дом. Там он встретился с главой США Джо Байденом.