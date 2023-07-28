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Президентка Грузії відреагувала на протести в Батумі через прибуття лайнера РФ

28 липня 2023 17:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Протести в Батумі через прибуття лайнера РФ: президентка відреагувала
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У порт Батумі прибув круїзний лайнер РФ з туристами, що спровокувало протести у місті. Президентка Грузії назвала це російською провокацією. 

Про це написала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у Twitter

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Реакція Зурабішвілі

"Пишаюся тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації — російський круїзний лайнер відвідує грузинський порт Батумі, а Путін блокує поставки зерна та перешкоджає вільному судноплавству в Чорному морі. Безпека Чорного моря життєво важлива для Грузії, України та ЄС", — сказала вона. 

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Реакція Зурабішвілі. Фото: скриншот

Протести в Батумі через лайнер РФ

Відомо, що 27 липня у порт Батумі прибув російський круїзний лайнер з туристами. 

Це викликало невдоволення у місцевих жителів. Вони вийшли на протест, тримаючи у руках плакати з надписами: "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія — це Грузія". Також протестувальники принесли з собою фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Пізніше стало відомо, що під вечір того ж дня лайнер РФ відплив з Батумі. 

Нагадаємо, у четверг, 20 липня, зранку сотні протестувальників увірвалися в посольство Швеції в центрі Багдада та підпалили будівлю. Таку "акцію" влаштували на знак протесту проти  запланованого другого спалення Корану в Швеції.

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