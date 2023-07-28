Протесты в Батуми по прибытии лайнера РФ: президент отреагировала

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Reuters

В порт Батуми прибыл круизный лайнер РФ с туристами, что спровоцировало протесты в городе. Президент Грузии назвала это российской провокацией.

Об этом написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.

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Реакция Зурабишвили

"Горжусь тем, что наш народ мирно протестует против последней российской провокации — российский круизный лайнер посещает грузинский порт Батуми, а Путин блокирует поставки зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море. Безопасность Черного моря жизненно важна для Грузии, Украины и ЕС", — сказала она.

Реакция Зурабишвили. Фото: скриншот

Протесты в Батуми из-за лайнера РФ

Известно, что 27 июля в порт Батуми прибыл российский круизный лайнер с туристами.

Это вызвало недовольство местных жителей. Они вышли на протест, держа в руках плакаты с надписями: "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия — это Грузия". Также протестующие принесли с собой фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

Позже стало известно, что к вечеру того же дня лайнер РФ отплыл из Батуми.

Напомним, в четверг, 20 июля, утром сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в центре Багдада и подожгли здание. Такую "акцию" устроили в знак протеста против запланированного второго сожжения Корана в Швеции.