Прямі та навмисні напади на ЛГБТ-спільноту в Європі та Центральній Азії стрімко зросли
Минулого року ЛГБТ-спільнота в Європі та Центральній Азії стикалася з більш жорстокими спланованими нападами. Їх кількість зросла до безпрецедентного рівня.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт ILGA-Europe.
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Згідно зі звітом, ЛГБТ-люди стикаються з цілеспрямованими нападами на тлі зростаючої та широко поширеної мови ненависті з боку політиків, релігійних лідерів, правих організацій та медіа-експертів.
"Мова ворожнечі в усіх її формах перетворюється на реальне фізичне насильство. Це явище спостерігається не лише в країнах, де поширена мова ворожнечі, а й у країнах, де поширена думка, що ЛГБТ спільноти сприймаються поступово", — заявила у звіті виконавчий директор ILGA-Europe Евелін Параді.
У деяких країнах, таких як Австрія та Франція, мова ворожнечі досягла піку під час проведення прайдів, водночас зростала тенденція до проведення мітингів проти ЛГБТ, організованих у той самий день.
У Сербії під час маршу ЄвроПрайду поліція відтіснила групи контрдемонстрантів, які розмахували хрестами і релігійними символами, а в Туреччині в Стамбулі відбувся анти-ЛГБТ-марш "Велика родина" під гаслом "Врятуй свою сім'ю і своє покоління, скажи "ні" збоченню".
Нагадаємо, вже кілька років британську письменницю, авторку романів про Гаррі Поттера, Джоан Роулінг критикують трансгендери. Все через її скандальний пост про ЛГБТ-спільноту.