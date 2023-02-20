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Прямі та навмисні напади на ЛГБТ-спільноту в Європі та Центральній Азії стрімко зросли

20 лютого 2023 22:11
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прямі та навмисні напади на ЛГБТ-спільноту в Європі та Центральній Азії стрімко зросли
У деяких країнах, таких як Австрія та Франція, мова ворожнечі досягла піку під час проведення прайдів
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Минулого року ЛГБТ-спільнота в Європі та Центральній Азії стикалася з більш жорстокими спланованими нападами. Їх кількість зросла до безпрецедентного рівня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт ILGA-Europe.

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Деталі

Згідно зі звітом, ЛГБТ-люди стикаються з цілеспрямованими нападами на тлі зростаючої та широко поширеної мови ненависті з боку політиків, релігійних лідерів, правих організацій та медіа-експертів.

"Мова ворожнечі в усіх її формах перетворюється на реальне фізичне насильство. Це явище спостерігається не лише в країнах, де поширена мова ворожнечі, а й у країнах, де поширена думка, що ЛГБТ спільноти сприймаються поступово", — заявила у звіті виконавчий директор ILGA-Europe Евелін Параді.

У деяких країнах, таких як Австрія та Франція, мова ворожнечі досягла піку під час проведення прайдів, водночас зростала тенденція до проведення мітингів проти ЛГБТ, організованих у той самий день.

У Сербії під час маршу ЄвроПрайду поліція відтіснила групи контрдемонстрантів, які розмахували хрестами і релігійними символами, а в Туреччині в Стамбулі відбувся анти-ЛГБТ-марш "Велика родина" під гаслом "Врятуй свою сім'ю і своє покоління, скажи "ні" збоченню".

Нагадаємо, вже кілька років британську письменницю, авторку романів про Гаррі Поттера, Джоан Роулінг критикують трансгендери. Все через її скандальний пост про ЛГБТ-спільноту.

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