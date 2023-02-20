Прямые и умышленные нападения на ЛГБТ-сообщество в Европе и Центральной Азии резко возросли

В некоторых странах, таких как Австрия и Франция, язык вражды достиг пика во время проведения прайдов

В прошлом году ЛГБТ-сообщество в Европе и Центральной Азии сталкивалось с более жестокими спланированными нападениями. Их количество возросло до беспрецедентного уровня.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет ILGA-Europe.

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Согласно отчету, ЛГБТ-люди сталкиваются с целенаправленными нападениями на фоне растущего и широко распространенного языка ненависти со стороны политиков, религиозных лидеров, правых организаций и медиа-экспертов.

"Язык вражды во всех его формах превращается в реальное физическое насилие. Это явление наблюдается не только в странах, где распространен язык вражды, но и в странах, где распространено мнение, что ЛГБТ сообщества воспринимаются постепенно", — заявила в отчете исполнительный директор ILGA- Europe Эвелин Паради.

В некоторых странах, таких как Австрия и Франция, язык вражды достиг пика во время проведения прайдов, в то же время росла тенденция к проведению митингов против ЛГБТ, организованных в тот же день.

В Сербии во время марша ЕвроПрайда полиция оттеснила группы контрдемонстрантов, размахивавших крестами и религиозными символами, а в Турции в Стамбуле состоялся анти-ЛГБТ-марш "Большая семья" под лозунгом "Спаси свою семью и свое поколение, скажи "нет" извращению ".

Напомним, уже несколько лет британскую писательницу, автор романов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг критикуют трансгендеры. Все из-за ее скандального поста о ЛГБТ-сообществе.