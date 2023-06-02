Пригожин підтримав передачу охорони російського кордону цивільним

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що підтримує ідею залучення цивільних до охорони кордону. Також Пригожин підтримав блогерів, які просувають цю ідею.

Про це повідомила пресслужба Євгена Пригожина на своєму Telegram-каналі.

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Цивільні на кордоні

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що підтримує ідею передачі контролю за частиною кордону Російської Федерації цивільним особам.

"Народ має брати участь у цьому та здебільшого ті люди, які перебувають у місцях проживання неподалік місця несення служби, щоб їм це було зручніше — захищати свою землю", — наголосив одіозний російський бізнесмен.

Заява Пригожина про цивільних на охороні кордону

Репресії з боку Кремля

Євген Пригожин наголосив, що підтримує тих блогерів, які запропонували надати можливість цивільним — і для поширення таких думок був створений проєкт "ПВК "Вагнер". Другий фронт".

Але при цьому, зазначив власник ПВК, "після цього будуть певні репресії, особливо з боку Адміністрації президента, яка намагатиметься змусити правоохоронні органи реагувати". Про які саме репресії йдеться, Пригожин не уточнював.

Нагадаємо, що ще у квітні голова комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов пропонував залучити до охорони кордонів Росії цивільне населення. Депутат визнав, що це потрібно, бо військових підрозділів РФ для цього вже не вистачає.