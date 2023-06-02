Пригожин поддержал передачу охраны российской границы гражданским

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что поддерживает идею привлечения гражданских к охране границы. Также Пригожин поддержал блогеров, продвигающих эту идею.

Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина на своем Telegram-канале.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что поддерживает идею передачи контроля за частью границы Российской Федерации гражданским лицам.

"Народ должен участвовать в этом и в основном те люди, которые находятся в местах проживания недалеко от места несения службы, чтобы им это было удобнее — защищать свою землю", — подчеркнул одиозный российский бизнесмен.

Заявление Пригожина о гражданских на охране границы

Репрессии со стороны Кремля

Евгений Пригожин подчеркнул, что поддерживает блогеров, которые предложили предоставить возможность гражданским — и для распространения таких мнений был создан проект "ЧВК "Вагнер". Второй фронт".

Но при этом, отметил владелец ЧВК, "после этого будут определенные репрессии, особенно со стороны Администрации президента, которая будет пытаться вынудить правоохранительные органы реагировать" . О каких именно репрессиях идет речь, Пригожин не уточнял.

Напомним, что еще в апреле глава комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов предлагал привлечь к охране границ России гражданское население. Депутат признал, что это нужно, потому что военных подразделений РФ для этого уже не хватает.