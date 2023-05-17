Пригожин планує стати міністром оборони РФ

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Пригожин назвав себе майбутнім міністром оборони Росії. Голова ПВК "Вагнер" підтвердив це у відповідь на запитання журналістів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Деталі

Євген Пригожин раніше повідомляв, що міністр оборони Росії перебуває у Бахмуті.

Журналісти одного з російських видань вирішили прояснити ситуацію і запитали у нього що він мав на увазі, адже, за їхніми даними, Сергій Шойгу перебуває на робочому місці.

На це питання Пригожин відповів недвозначною заявою:

"Ой, ви мене поставили у незручне становище. Звичайно ж, я мав на увазі майбутнього міністра оборони. Пам'ятайте минуле, але живіть майбутнім."

Чи був це жарт, чи реальний намір — не зрозуміло, однак навряд чи кандидатура Пригожина розглядатиметься на цю посаду після останніх його заяв.

Пригожин дедалі активніше критикує військове командування РФ.

Нагадаємо, початку травня голова ПВК "Вагнер" записав відео, у якому кричав "Шойгу! Герасимов! Де кляті снаряди?", жаліючись на нестачу боєприпасів та високу смертність серед окупантів.

Зростання ворожнечі між ПВК "Вагнер" та російськими збройними силами показує, що Путін поступово втрачає контроль над своїми підлеглими.

Також нещодавно Пригожин запросив міністра оборони РФ Шойгу відвідати Бахмут та побачити на власні очі ситуацію в Бахмуті.