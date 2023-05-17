Пригожин планирует стать министром обороны РФ

Председатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Пригожин назвал себя будущим министром обороны России. Глава ЧВК "Вагнер" подтвердил это в ответ на вопросы журналистов.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Евгений Пригожин ранее сообщал, что министр обороны России находится в Бахмуте.

Журналисты одного из российских изданий решили прояснить ситуацию и спросили у него, что он имел в виду, ведь, по их данным, Сергей Шойгу находится на рабочем месте.

На этот вопрос Пригожин ответил недвусмысленным заявлением:

"Ой, вы меня поставили в неловкое положение. Конечно же я имел в виду будущего министра обороны. Помните прошлое, но живите будущим".

Была ли это шутка или реальное намерение — непонятно, однако вряд ли кандидатура Пригожина будет рассматриваться на эту должность после последних его заявлений.

Пригожин все более активно критикует военное командование РФ.

Напомним, в начале мая глава ЧВК "Вагнер" записал видео, в котором кричал "Шойгу! Герасимов! Где проклятые снаряды?", жалуясь на нехватку боеприпасов и высокую смертность среди оккупантов.

Рост розни между ЧВК "Вагнер" и российскими вооруженными силами показывает, что Путин постепенно теряет контроль над своими подчиненными.

Также недавно Пригожин пригласил министра обороны РФ Шойгу посетить Бахмут и увидеть своими глазами ситуацию в Бахмуте.