Пригожин планирует стать министром обороны РФ
Пригожин назвал себя будущим министром обороны России. Глава ЧВК "Вагнер" подтвердил это в ответ на вопросы журналистов.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Евгений Пригожин ранее сообщал, что министр обороны России находится в Бахмуте.
Журналисты одного из российских изданий решили прояснить ситуацию и спросили у него, что он имел в виду, ведь, по их данным, Сергей Шойгу находится на рабочем месте.
На этот вопрос Пригожин ответил недвусмысленным заявлением:
"Ой, вы меня поставили в неловкое положение. Конечно же я имел в виду будущего министра обороны. Помните прошлое, но живите будущим".
Была ли это шутка или реальное намерение — непонятно, однако вряд ли кандидатура Пригожина будет рассматриваться на эту должность после последних его заявлений.
Пригожин все более активно критикует военное командование РФ.
Напомним, в начале мая глава ЧВК "Вагнер" записал видео, в котором кричал "Шойгу! Герасимов! Где проклятые снаряды?", жалуясь на нехватку боеприпасов и высокую смертность среди оккупантов.
Рост розни между ЧВК "Вагнер" и российскими вооруженными силами показывает, что Путин постепенно теряет контроль над своими подчиненными.
Также недавно Пригожин пригласил министра обороны РФ Шойгу посетить Бахмут и увидеть своими глазами ситуацию в Бахмуте.