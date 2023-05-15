Пригожин відреагував на погрози покарання військових РФ, які підуть у "Вагнер"

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: REUTERS/Yulia Morozova

Нещодавно у Росії заявили, що будуть карати військових, які підуть у "Вагнер". Фінансист "вагнерівців" Євген Пригожин істерично відреагував на такі заяви.

Про це повідомила пресслужба Пригожина.

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Що каже Пригожин

"На думку товариша Соболєва (член Комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв, який вигадав карати військових РФ. — Ред), тим, хто переходить на сторону України, в тому числі здаються в полон, треба премії давати, а тих, хто йде в ЧВК "Вагнер" всіх треба на 15 років садити. Через це у товариша Соболєва потрібно взяти аналіз на антиросійську дизентерію", — заявив Пригожин.

Він додав, що Соболєв соромить слово генерал і його місце на фронті.

"Хочеться лише одне сказати людині, яка соромить слово генерал Соболєву: "Дуй на фронт і покажи на що ти здатний. Пустомеля безголовий", — сказав ватажок "вагнерівців".

Що передувало

Зазначимо, 15 травня член Комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв у розмові з журналістами заявив, що мобілізованим, які перейдуть до ПВК "Вагнер", може загрожувати до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що нещодавно Євген Пригожин зробив сенсаційну заяву, що "Вагнерівці" залишать усі свої позиції в районі Бахмута. Це мало 10 травня, відразу після Дня Перемоги, однак ватажок "вагнерівців" передумав, оскільки на підмогу ідуть "кадирівці".