Пригожин отреагировал на угрозы наказания военных РФ, которые пойдут в "Вагнер"

Финансист ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: REUTERS/Юлия Морозова

Недавно в России заявили, что будут наказывать военных, которые пойдут в "Вагнер". Финансист "вагнеровцев" Евгений Пригожин истерически отреагировал на такие заявления.

Об этом сообщила прес-служба Пригожина.

Читайте также:

Что говорит Пригожин

"По мнению товарища Соболева (член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, придумавший наказывать военных РФ. — Ред), тем, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, нужно премии давать, а тех, кто идет в ЧВК "Вагнер" всех нужно на 15 лет сажать. Поэтому у товарища Соболева нужно взять анализ на антироссийскую дизентерию", — заявил Пригожин.

Он добавил, что Соболев стыдит слово генерал и его место на фронте.

"Хочется только одно сказать человеку, который стыдит слово генерал Соболеву: "Дуй на фронт и покажи на что ты способен. Балабол безголовый", — сказал главарь "вагнеровцев".

Что предшествовало

Отметим, 15 мая член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с журналистами заявил, что мобилизованным, которые перейдут в ППК "Вагнер", может грозить до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что недавно Евгений Пригожин сделал сенсационное заявление, что "Вагнеровцы" оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это имело случиться 10 мая, сразу после Дня Победы, однако главарь "вагнеровцев" передумал, поскольку на помощь идут "кадыровцы".